Zuid-Afrikaan wint in eerste dag Challenge Mallorca, jong Belgisch talent finisht derde

Vandaag begint De Challenge in Mallorca. De Challenge van Mallorca zijn vier eendagskoersen en lopen tot zondag 16 mei. De eerste koers is van Peguera tot Palmanova en is in het totaal 168,7 kilometer lang. Het parcours van vandaag kent veel hoogtemeters en gaat bijna constant op en af.

Ideaal dus om te koersen, zo dachten ook de Zuid-Afrikaan Ryan Gibbons en de Fransman Delaplace erover. Zij leken over het heuvelachtig gebergte van het Spaanse parcours, na een ontsnapping uit het peloton, onder elkaar te gaan uitmaken wie de eerste rit in de Challenge van Mallorca zou winnen. Gibbons en Delaplace bleven uiteindelijk het peloton voor en konden onder elkaar gaan uitmaken wie de rit zou winnen. De Zuid-Afrikaanse renner van Team UAE, Gibbons, trok tijdens de sprint uiteindelijk aan het langste eind, en ging dus lopen met de winst. De Belg Rune Herregodts kwam nog voor het peloton binnen op een mooie derde plaats. 1) Gibbons 2) Delaplace 3)Herregodts.