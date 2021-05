Gonzalo Serrano wint eerste etappe van de Ruta del Sol

Vandaag werd de eerste rit van de Vuelta a Andalucia 2021, of ook wel de Ruta del Sol, gereden.

De koers in het zuiden van Spanje wordt dit jaar uitzonderlijk in mei gereden. Normaal vindt de rittenwedstrijd plaats in de maand februari.

Er staan vijf etappes op het programma. De openingsetappe bracht een heuvelachtig parcours, al zorgde dat niet voor de nodige afscheiding.

De golvende wegen richting finish waren de ideale uitdaging voor sprinters met stevige benen. De renners gingen met 60 man de finale in, al gingen er op 2 kilometer van de finish een aantal tegen de vlakte en werd het peloton in stukken gebroken.

Gonzalo Serrano haalde de eerste etappe met gemak binnen. Hij zette de sprint van ver in en niemand geraakte nog over hem heen.