Net als in Eibar ook in Durango clash tussen Van der Breggen en Van Vleuten met zelfde winnares

Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten: in de GP Ciudad de Eibar vochten ze onlangs nog een duel uit. In Durango - Durango, nog zo'n Spaanse eendagskoers, deden beide toppers dat nog eens netjes over. Van der Breggen kon opnieuw het zegegebaar maken.

In Eibar soleerde Van der Breggen naar winst. Deze keer kon Van Vleuten haar wel bijbenen. Het was Uttrup Ludwig die aan de voet van de slotklim voorop reed. Van der Breggen en Van Vleuten reden samen de kloof op de Deense dicht. Van der Breggen ging meteen op en over Uttrup Ludwig. Die had geen antwoord meer in huis, Van Vleuten wel. Zo kwam het dat beide Nederlandse rensters in een uitgeregende finale samen richting finish afstevenden en onder mekaar mochten uitmaken wie met de zege aan de haal ging. GEEN TERUGKEER VAN UTTRUP LUDWIG Tijdens de sprint kon Van der Breggen uit het wiel van Van Vleuten komen om het vervolgens met brio af te maken. Uttrup Ludwig strandde na nog een ultieme achtervolging op vier seconden van het duo, zij moest zich troosten met de derde plaats.