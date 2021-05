Ivan Basso tekende in 2010 hét perfecte pad uit dat Remco Evenepoel ook dient te volgen (als hij kan)

Het werd al snel aangehaald om Evenepoel moed in te spreken: Ivan Basso verloor in 2010 net als hem veel tijd in een gravelrit, om vervolgens de Giro dan toch te winnen. Best dus om de prestaties van de Italiaan zoveel mogelijk te kopiëren. Al snel zal blijken of het er nog in zit voor Evenepoel.

In 2010 was Vincenzo Nibali na zes etappes leider in de Giro. De ploeg van Liquigas bezette de volledige top drie, want Basso was tweede en Agnoli derde. Dan volgde de rit naar... Montalcino. Aan die aankomstplaats houdt Evenepoel geen goede herinneringen over gezien de tijd die hij verloor op weg daar naartoe. Het was in 2010 hetzelfde verhaal voor Basso en Nibali.

Basso kwam dan ook nog een keertje ten val. De twee Italianen bleven zoveel mogelijk in mekaars buurt en werkten samen om de schade te beperken. Al was die schade niet min: ze verloren beiden twee minuten, Basso zelfs 2'05", op ritwinnaar Cadel Evans.

ZONCOLAN

Toch won Basso dat jaar nog de Giro. Maar hoe deed hij dat? Goed presteren in de bergrit naar Asolo was al een eerste zet. Maar vooral: een dag later op de Zoncolan pakte Basso uit. Hij reed solo naar de overwinning, met meer dan een minuut voorsprong op de eerste achtervolgers. Vanaf dat moment deed Basso weer echt mee voor de eindzege.

© photonews

Ook voor Evenepoel wacht dus een hyperbelangrijke afspraak op de Zoncolan, waar de aankomst boven ligt zaterdag in de veertiende etappe. Rond die rit is al van voor aanvang van de Giro veel te doen en dat is ook de plek waar iedereen kleur moet bekennen. Zet Evenepoel die dag naar zijn hand, dan is alles nog mogelijk. Moet hij daar passen, is het weinig waarschijnlijk dat in de week nadien een kentering in zijn voordeel volgt.

TIJDRIT OP SLOTDAG

Het geluk voor Evenepoel: op de laatste dag van de Giro is er nog een tijdrit waar hij tijd kan goedmaken. Ook Basso klaarde de klus in het chronowerk: met een 6de en een 15de plek in tijdritten deed hij voldoende om met 1'51" voorsprong de Giro te winnen. Ook voor Evenepoel geldt: schade beperken en dan in de tijdrit toeslaan. Volg het pad dat Basso heeft uitgetekend.