Een ontsnapping bij CCC Team in de maak vandaag? "We gaan het in ieder geval proberen"

“Ik keek enorm uit naar de rit van vandaag, jammer van de weersomstandigheden, dat zal de koers nog moeilijker maken. Het zal zwaar worden vandaag, maar we zien wel hoe het loopt”, begint de Tsjech in een interview met de media van de Giro zelf.

“Als ploeg zijn we actief, en proberen we in elke ontsnapping mee te zijn. Ook vandaag gaan we proberen mee te zijn in de ontsnapping”, afwachten dus wat Jan Hirt en zijn ploegmaats van CCC Team in de rit van vandaag kunnen betekenen…

🎙️ @HirtJan: "Yeah, of course I was looking forward to this stage a lot, but I believed in better conditions, so yeah, it will be a hard day, we will see."



