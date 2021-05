Nibali toch van start in de zestiende etappe van de Giro

Gisteren in de vijftiende etappe van de Ronde van Italië gebeurde er drie kilometer van de finish in Gorizia een massale valpartij. Een handvol renners kwamen vandaag daardoor niet aan de start. Nibali raakte niet betrokken maar viel uit stilstand, en had daardoor te kampen met een lichte blessure.

De 36-jarige Vincenzo Nibali had na de etappe van gisteren wat last aan de borstholte. De Italiaan moest door de valpartij tot stilstand komen, en viel daardoor op de grond. Na de valpartij werd de renner van Trek–Segafredo nader onderzocht, en er bleek toch niets ernstig aan de hand te zijn met hem. Vincenzo Nibali is dus fit genoeg om in Sacile de zestiende etappe van de Giro aan te vangen. Voor dat de Ronde van Italië begon, was het twijfelachtig of Nibali de grote ronde wel zou kunnen meerijden door een polsbreuk. Vooralsnog heeft de Italiaanse veteraan van Trek–Segafredo het volgehouden, afwachten nu wat hij in de overige etappes nog kan brengen…