Romain Bardet maakt indruk in koninginnenetappe: "We kunnen op een goede manier de derde week in gaan"

Romain Bardet wordt sterker in de Giro. In de koninginnenetappe kwam hij samen met Caruso binnen als eerste achtervolgers van Egan Bernal. Daardoor schuift de Fransman op naar de zevende plaats in het klassement.

Romain Bardet is aan een goede Giro bezig, maar vooral in de koninginnenrit van maandag maakte hij indruk. Aan Bernal was niets te doen, maar de Fransman van Team DSM kwam wel samen met Caruso binnen als eerste achtervolgers.

Bardet staat daardoor nu op de zevende plaats in het klassement. "De jongens deden goed werk om mij veilig te houden in het eerste deel van de etappe voor de laatste klim. Daar was Bernal opnieuw de sterkste. Ik zat achter Caruso en reed in mijn eigen tempo tot de top van de klim. Daarna heb ik in de afdaling alles gedaan wat ik kon om het gat te dichten en daar wat tijd teruggewonnen. Ik denk dat het een goede rit was en we kunnen op een goede manier de derde week in gaan", legde Bardet uit op de website van Team DSM.