🎥 18-jarige Spaans wielertalent klimt sneller dan Egan Bernal in de Giro

In de vijfde rit van de Baby Giro pakte Juan Ayuso uit in de rit naar Sestola met een prestatie die beter was dan Egan Bernal.

De naam Juan Ayuso doet bij velen nog geen belletje rinkelen, maar onthou die naam maar. Vanaf volgend seizoen rijdt hij tot 2025 bij UAE Team Emirates.

In de Baby Giro liet hij in de vijfde rit een straffe beklimming van de Colle Passerino optekenen. In de regen deed hij over de 4,1 kilometer aan tien procent stijgingspercentage 13 minuten en 41 seconden. Maar liefst twintig seconden sneller dan Egan Bernal in de Giro van dit jaar.

Ayuso wil zich volkomen als klimmer profileren, maar zoekt nog welk soort klimmen hem het beste liggen.