🎥 Tom Pidcock zes dagen na sleutelbeenbreuk opnieuw op de fiets: "Wagonnetje opnieuw vertrokken"

Na een aanrijding op training in Andorra moest Thomas Pidcock met een sleutelbeenbreuk passen voor de Ronde van Zwitserland.

Daags na zijn ongeval liet trainer Kurt Bogaert al weten dat het de bedoeling was om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan.

Pidcock werd op dezelfde dag van het ongeval al geopereerd. Zes dagen later zat hij al opnieuw op de fiets om te trainen.

De wereldbekermanche in het mountainbiken van 4 juli moet lukken, net als de Olympische Spelen.

“Zes dagen geleden brak mijn sleutelbeen in vijf stukken”, laat Pidcock op Instagram weten. “En vandaag is dit al mogelijk! Menselijke lichaam zijn ongelooflijk, net als de handen die alles weer aan elkaar hebben gezet. Mijn wagonnetje is opnieuw vertrokken!”