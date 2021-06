Belgische wielerploeg stapt uit Ronde va Zwitserland na positieve coronatest

Intermarché-Wanty Gobert was de voorbije dagen aan het werk in de Ronde van Zwitserland, maar de Belgische wielerformatie heeft besloten om niet meer aan de start van de vierde etappe te verschijnen.

Een lid van de staf van de wielerploeg heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Ze hebben dan ook uit voorzorg beslist om uit de Zwitserse rittenwedstrijd te stappen.

