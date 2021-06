Merlier of Philipsen als sprinter bij Alpecin-Fenix in Ronde van België? "Harder op tafel kloppen"

Van de 16 ritzeges van Alpecin-Fenix dit seizoen waren er 6 voor Tim Merlier en 3 voor Jasper Philipsen. Voor wie van de twee worden de sprints in de Baloise Belgium Tour ingezet?

Merlier en Philipsen hebben het werken en sprinten mooi onder elkaar verdeeld. “Onze samenwerking is tot nu altijd goed gelukt. Soms is het voor Jasper, soms voor mij”, zegt Merlier aan Het Nieuwsblad. “Als we starten in dezelfde koers, willen we alle twee winnen. Dat maakt het moeilijker."

Uiteindelijk ligt de beslissing niet bij de renners zelf. "Wij mogen elk onze mening geven, maar het is de ploegleiding die beslist. In de Elfstedenronde was het inderdaad voor mij. Ik ga ervan uit dat we in de Ronde van België op Jasper zullen inzetten. De laatste rit (Turnhout-Beringen) is in de buurt van waar Jasper woont. Hij is gebrand op die rit. Misschien dat Jasper ook de eerste rit (Beveren-Maarkedal) beter overleeft dan ik. Berg Ten Houte ligt op één kilometer voor de streep.”

En dan nog tijd voor Merlier? “Voor de derde rit wacht ik af. Meestal ben ik braaf in dat soort dingen. Ik ben de moeilijkste niet en ik ben geen ruziemaker. Ook daardoor verloopt alles goed. Vrienden en collega's in het peloton zeggen dat ik wat harder op de tafel moet kloppen. Als ik echt een typische sprinter was, zou het meer miserie zijn, denk ik."