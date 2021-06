Philippe Gilbert stelt zich vragen bij sommige koersen: "Waanzin van organisatoren"

Philippe Gilbert is vanaf vandaag te zien in de Baloise Belgium Tour, een rittenkoers volgens hem al vandaag beslist kan worden.

Gilbert is blij over zijn huidige vorm en start in de Baloise Belgium Tour. "Fysiek voel ik me goed," vertelt Philippe Gilbert aan La Dernière Heure.” Het ging goed op zondag in de Elfstedenronde. Ik hoop dat ik in goede vorm ben om iets uit deze Ronde van België te halen. Ik weet dat er in deze editie een hoog niveau van competitie zal zijn. Ik heb deze race al een paar keer gedaan. Soms waren er niet veel renners, maar dit jaar is het erg sterk bezet.”

Vroeger trokken renners naar de Dauphiné en de Ronde van Zwitserland om de Tour de France voor te bereiden. Die rittenkoersen zijn veel veranderd en te zwaar geworden. “Nu zijn ze extreem geworden, met een zeer moeilijk parcours. Op een gegeven moment moet je stoppen met de waanzin van de organisatoren te volgen.”

Gilbert waarschuwt voor de eerste rit van vandaag. “Dan ga je op zoek naar koersen die je beter liggen, zoals deze Ronde van België. Met een zeer mooie openingsetappe in de Vlaamse Ardennen. De eerste etappe zou al beslissend kunnen zijn, voor de tijdrit en de koninginnenrit op zaterdag in Hamoir."