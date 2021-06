Robbe Ghys zet eerste etappe Baloise Belgium Tour op zijn naam, Remco Evenepoel aan de leiding in het algemeen klassement

Robbe Ghys heeft de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour op zijn naam kunnen zetten. Onze landgenoot was in de sprint sneller dan Remco Evenepoel en Gianni Marchand. Evenepoel is de eerste leider.

Robbe Ghys en Gianni Marchand waren de enige overgebleven renners van de vlucht van de dag, maar daar kwam nog Remco Evenepoel bij. De renner van Deceuninck-Quick-Step was weggereden uit het peloton tot bij de twee vluchters. In de sprint was Ghys wel de snelste, maar onderweg pakte Evenepoel de meeste bonificatieseconden. Remco Evenepoel is dus ook de eerste leider in de Baloise Belgium Tour. Het peloton kwam op een halve minuut binnen van Ghys, Evenepoel en Marchand, waardoor Evenepoel dus al een mooie voorsprong heeft op zijn concurrenten.