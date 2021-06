Spaans toptalent slaat opnieuw toe in de Giro voor de U23, knappe derde voor plaats voor Belgische renner

Juan Ayuso heeft opnieuw toegeslagen in de Giro voor de U23. De jonge Spanjaard was de sterkste in de koninginnenrit. Ayuso haalde het voor de Colombiaan Jesus David Peña en onze landgenoot Henri Vandenabeele. Juan Ayuso blijft ook de leider.

Juan Ayuso is aan een ijzersterke Giro bezig en de 18-jarige Spanjaard heeft ook in de koninginnenrit laten zien tot wat hij allemaal in staat is. Hij haalde het namelijk voor Jesus David Peña en Henri Vandenabeele.

Ayuso is voorlopig ongenaakbaar en dat is ook aan het algemeen klassement te zien. De jonge Spaanse klassementsrenner heeft bijna anderhalve minuut voorsprong op de Noor Tobias Halland Johannessen. Onze landgenoot Henri Vandenabeele volgt in het algemeen klassement op de derde plaats.