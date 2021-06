Stefan Bissegger is de snelste in eigen land, leidersplaats blijft voor Mathieu van der Poel

Stefan Bissegger heeft de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Zwitser was in eigen land de snelste renner in de vlucht en haalde het voor Benjamin Thomas en Joey Rosskopf.

Heel wat renners probeerden weg te raken in de vierde etappe van de Ronde van Zwitserland, maar het is slechts vier renners gelukt. Stefan Bissegger, Benjamin Thomas, Joey Rosskopf en Joel Suter zaten in de vlucht van de dag en het werd al snel duidelijk dat één van deze vier renners de overwinning ging binnenhalen. Uiteindelijk was de zege voor Bissegger. Hij haalde het voor Benjamin Thomas en Joey Rosskopf. Suter werd vierde en onze landgenoot Edward Theuns won de sprint van het peloton, waardoor hij dus vijfde werd. Mathieu van der Poel blijft leider in de Ronde van Zwitserland.