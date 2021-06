Toptalent van Deceuninck-Quick-Step mag voor zijn land deelnemen aan de Olympische Spelen

João Almeida zal te zien zijn op de Olympische Spelen. Hij is namelijk door zijn land, Portugal, geselecteerd om deel te nemen aan de tijdrit en de wegrit. Ook Nelson Oliveira is geselecteerd.

Portugal heeft haar selectie bekendgemaakt voor de wegrit en de tijdrit van de Olympische Spelen. Volgens Wielerflits rekent het land bij de mannen op João Almeida van Deceuninck-Quick-Step en Nelson Oliveira van Movistar.

João Almeida is aan een sterk seizoen bezig. Het jonge goudhaantje van de Belgische wielerformatie eindigde in de Giro namelijk op een zesde plaats in het algemeen klassement. Bij de vrouwen rekent Portugal op Maria Martins en Raquel Queiroz.