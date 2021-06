Vandaag wordt een belangrijke dag voor Wout van Aert

Vandaag doet het arbeidshof in Antwerpen uitspraak in de zaak die Sniper Cycling tegen Wout van Aert aanspande.

In 2018 verbrak Wout van Aert zijn contract met Sniper Cycling om dringende redenen. Sniper Cycling van Nick Nuyens ging daar niet mee akkoord en eist een verbrekingsvergoeding van 1,1 miljoen euro.

Van Aert had bij Sniper Cycling nog een contract tot 31 december 2019. Volgens de renner was hij onvoldoende omkaderd om zijn ambities in het veldrijden waar te maken.

In 2019 oordeelde de arbeidsrechtbank van Mechelen dat het ontslag om dringende redenen was. Sniper Cycling probeerde het daarna nog eens bij het arbeidshof in Antwerpen. Dat doet vandaag een uitspraak in de zaak. Met de interesten erbij riskeert Wout van Aert 1,2 miljoen euro te moeten betalen.