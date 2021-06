Zware valpartij zorgt voor opschudding in Ronde van Slovenië: winst voor Bauhaus, geen tijdsverlies voor topfavoriet Pogacar

Phil Bauhaus heeft de eerste etappe van de Ronde van Slovenië op zijn naam gezet. De Duitser was in de sprint sneller dan de Spanjaars Jon Aberasturi en de Portugees Rui Oliveira. Ook Tadej Pogacar kwam veilig binnen in de eerste groep.

Het werd al snel duidelijk dat de eerste etappe van de Ronde van Slovenië ging eindigen op een massasprint, maar een paar kilometer voor de finish was er een zware valpartij, waardoor heel wat renners geparkeerd stonden. Phil Bauhaus liet het echter niet aan zijn hart komen en de Duitser won dan ook de eerste etappe voor Jon Aberasturi en Rui Oliveira. Tadej Pogacar, de topfavoriet om de ronde in zijn eigen land te winnen, kwam ook niet ten val en kwam veilig binnen bij de eerste renners.