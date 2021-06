Renner van Bingoal-Pauwels Sauces-WB heeft het in Slovenië ook al in de mot: "Pogacar is de grote favoriet"

Tadej Pogacar heeft in de Ronde van Slovenië al een dubbelslag geslagen. Daar is voor Bingoal-Pauwels Sauces-WB ook Mathijs Paasschens actief. De eerste indrukken van Paasschens van de wedstrijd in Slovenië zijn zeker positief. Hij verwacht dat Pogacar de ronde op zijn naam schrijft.

"De organisatie van de Ronde van Slovenië lijkt me top", zegt de Nederlander in Het Laatste Nieuws. "Vier ploegen uit de WorldTour staan aan de start. Met Tourwinnaar Tadej Pogacar hebben ze een schitterend uithangbord uit eigen middens in huis gehaald. Hij is de grote favoriet."

Het is niet de eerste kennismaking tussen Paasschens en Pogacar. "In Luik-Bastenaken-Luik heb ik al eens tegen hem gekoerst, maar nu krijg ik vijf dagen de kans om hem als renner in te schatten. Het parcours is wisselen. Sprinters en klimmers krijgen beide kansen."

BELGISCHE NATIONALITEIT NOG NIET AANGEVRAAGD

Hoewel Paasschens al lang in België woont, rijdt hij straks wel degelijk het NK en niet het BK. "Ik woon al jaren in het Leuvense. Officieel ben ik echter nog altijd Nederlander, zodat ik het NK afwerk en niet het BK in Waregem. Ik zou de Belgische nationaliteit kunnenn aanvragen, maar dat is er nog nooit van gekomen."