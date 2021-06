Asgreen verlengt tijdrittitel en Cavagna opnieuw grote pechvogel, Vlasov voor het eerst beste tijdrijder van zijn land

Opnieuw zijn er enkele tijdrittitels uitgedeeld. Asgreen en Vlasov hebben er eentje beet. Cavagna daarentegen, die moet balen. Asgreen en Vlasov werden tijdritkampioen in respectievelijk Denemarken en Rusland. Cavagna moest de Franse titel aan Thomas laten.

Bij Deceuninck-Quick.Step keken ze naar de triomf van Lampaert in België ook nog uit naar de tijdritprestaties van Asgreen en Cavagna. Asgreen had zich de voorbije twee jaar al tot Deens kampioen tijdrijden gekroond. In de hattrick had hij ook nog wel zin en die is nu inderdaad compleet. Asgreen reed op een afstand van 47,8 kilometer 21 seconden sneller dan Bjerg en 30 seconden rapper dan Madsen.

THOMAS WINT NA PECH VOOR CAVAGNA

Rémi Cavagna was topfavoriet in Frankrijk en zette aan het tussenpunt na 11,5 kilometer ook de beste tijd neer. Door mechanische pech en een fietswissel moest Cavagna echter de droom opbergen om zijn titel te verlengen. Cavagna greep dit jaar al een paar keer ongelukkig naast een tijdritzege. In de Giro viel hij nog in de slottijdrit in een bocht op 500 meter van de meet. Benjamin Thomas is de nieuwe Frans kampioen tijdrijden.

Eerder op de dag was Aleksandr Vlasov in Rusland al nationaal kampioen tijdrijden geworden. Vlasov was al eens in zijn carrière Russisch kampioen op de weg, maar nog nooit natonaal kampioen tijdrijden. Zo mag de nummer 4 uit de Giro zichzelf nu wel noemen. Vlasov reed 48 seconden sneller dan Ovechkin.