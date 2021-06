Opvallende nieuwe uitdaging voor Gianni Meersman: hij kan aan de slag als ploegleider bij een Belgische wielerformatie

Gianni Meersman zou op het punt staan om Pauwels Sauzen-Bingoal te verlaten. Onze landgenoot zou namelijk aan de slag kunnen als ploegleider bij Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel.

Volgens Wielerflits gaat Gianni Meersman een transfer maken in de wielerwereld. Onze landgenoot is al enkele jaren geen renner meer, maar nu werkte hij bij de staf van Pauwels Sauzen-Bingoal. Daar zal echter verandering in komen.

Gianni Meersman zou namelijk als ploegleider aan de slag gaan bij Alpecin-Fenix. De Belgische wielerformatie, waar onder meer Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen aan de slag zijn, zien in Meersman de ideale persoon om de staf te vervoegen.