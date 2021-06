Na zege van Van der Poel ook ploegmaat Meurisse in de wolken: "Als Mathieu het kan afmaken, is het des te mooier"

Xandro Meurisse roerde zich op de Mûr-de-Bretagne met een uitval. Nadien maakte Van der Poel het af: het gedroomde scenario voor de mannen van Alpecin-Fenix. Meurisse vond het mooier dan zijn prestaties in de Tour van twee jaar geleden. Die waren nochtans ook al sterk.

"Het is schitterend. Gisteren was het een geknipte finale voor hem. Als het dan mislukt, overheerst een beetje de ontgoocheling. Het was wel nog maar dag 1 van 21. Om op dag 2 de overwinning te kunnen pakken en op deze manier: het was een mooie ploegprestatie. Als Mathieu het dan kan afmaken, is het des te mooier", reageerde Meurisse op het succes in de tweede rit bij Sporza.

Van der Poel had zelfs al aangevallen op de eerste keer Mûr-de-Bretagne: het stond in het teken van wiskunde voor gevorderden. "We waren in de bus een beetje aan het rekenen: als hij de boni's nam en de rit won, was het misschien wel genoeg voor geel."

Misschien was het wel goed om even paniek te zaaien

Meurisse opende eigenlijk de debatten bij de tweede passage op de klim. "Ik wou al een beetje vroeger naar de kop gaan, maar Mathieu riep mij terug. Ik zag iemand in mijn wiel: niet Mathieu, maar Formolo. Die explodeerde ook. Maar misschien was het wel goed om even paniek te zaaien. Voor mij is dit veel mooier dan eender welke prestatie in de Tour van twee jaar geleden."

Toch echt wel een ferme uitspraak, aangezien Meurisse toen flirtte met de top twintig in het klassement. "Ik had voor de Tour al gezegd dat ik alles zou doen om Mathieu aan een ritzege te helpen. Dat staat boven alles wat ik zelf al gedaan heb."