"Hij zou dit niet mogen kunnen" en "Masseert hij ook de ploegmaats en is hij de kok?": Weergaloze Wout van Aert andermaal met lof overladen

Wout van Aert liet al straffe dingen zien in de Tirreno en ook vorig jaar reed hij een heel straffe Tour de France, maar wat hij woensdag liet zien? Dat was toch opnieuw een sterk staaltje.

De klassieke renner trok ten aanval op de tweede passage van de Mont Ventoux, haalde leider Elissonde bij en liet die prompt achter op zoek naar een epische ritoverwinning in de grootste ronde van het jaar.

Het leverde hem ook open doekjes op van heel veel supporters, die zich steeds meer luidop afvragen of er iets is wat Wout van Aert niet kan:

Yesterday van Aert was 2nd in the bunch sprint. Today he's the solo leader climbing up Mont Ventoux. What a machine ⚙️🚵‍♂️#couchpeloton #sbstdf #TDF2021 pic.twitter.com/7DbcFkqc99