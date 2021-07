Michel Wuyts ziet Wout van Aert nog tot veel in staat dit jaar: "Dat moet kunnen" en "Dat scenario heb ik al veel gezien"

Michel Wuyts kijkt volop uit naar hoe Wout van Aert het prima heeft gedaan in de Tour de France. Maar hij kan nog véél meer.

"Voor mij is het beste in het klassieke werk", aldus Michel Wuyts in de Facebook Live van Sporza na de zege in de rit met de Mont Ventoux.

"Wat hij dit jaar nog gaat doen? Nog heel veel. Misschien nog de tijdrit in de Tour, er zijn nog de Olympische Spelen, ..."

WK

Maar Wuyts kijkt ook al verder: "Er is nog Parijs-Roubaix in oktober, ik zie hem al in staat om dit jaar te winnen. En het WK in Leuven, dat heb ik al veel in mijn hoofd afgespeeld."

"Ik ben er van overtuigd dat van Aert het wereldkampioenschap zal winnen. Is het dit jaar niet, dan een andere keer. Zeg mij een parcours dat hem niet ligt ..."