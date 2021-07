UPDATE: Wout van Aert en Xandro Meurisse dichten de kloof met groep Alaphilippe

Van in het begin van de Ventoux-rit in de Tour was er spektakel, met onder andere Wout van Aert die enorm in de weer was. Meteen na de start was er al een aanval van Alaphilippe en die had weinig zin om nog veel volk te laten terugkeren.

Elke zware rit tot dusver leek wel een klassieker en ook in de elfde etappe was het vanaf de start volle bak. Alaphilippe gooide er meteen de beuk in, maar dat was nog niet de goede aanval. Ballerini en Rickaert gingen even voorop rijden. Ook zij werden teruggegrepen. Alaphilippe sprak dan een volgende cartouche aan en Quintana ging met hem mee. De Colombiaan zou echter terugvallen. Daniel Martin, Rolland en Perez maakten wel de sprong naar Alaphilippe. Een pak andere tegenvaller trachtten dat ook te doen. Meurisse reed in de eerste achtervolgende groep en ook Van Aert en Van Avermaet roerden zich in een groepje dat nog iets verder volgde. SAMENSMELTING BIJ ACHTERVOLGERS Het kwam tot een samensmelting tussen de twee groepen met achtervolgers. Alaphilippe en zijn metgezellen wilden hun voorsprong niet zomaar te grabbel gooien. De groep Van Aert bleef lang hangen op een minuut, maar blijft jagen. Met Van Aert, Meurisse en Van Avermaet zijn er alvast drie aanvalslustige Belgen in deze Touretappe. Minder goed nieuws van een andere landgenoot: Tosh Van der Sande is uit de koers gestapt. Update: Wout van Aert en Xandro Meurisse zijn er toch in geslaagd om de oversteek te maken naar de groep met Julian Alaphilippe.