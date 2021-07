Wout van Aert en Kasper Asgreen praten het uit aan de finish na bruusk manoeuvre

Opvallend beeld na de finish: Kasper Asgreen kwam even met Wout van Aert praten vooraleer die na de tiende Tourrit zijn uitleg gaf aan de media. Na een manoeuvre van Asgreen had Van Aert blijkbaar maar net een valpartij kunnen vermijden.

Asgreen haaste zich na de aankomst rap tot bij Van Aert. "Echt sorry van daarnet", excuseerde de Deen van Deceuninck-Quick.Step zich. "Ik moest in de remmen en dacht: fuck, ik moet hier weg", verklaarde Asgreen zijn manoeuvre. "Zodra ik het zag, dacht ik: ai."

Het scheelde volgens Wout van Aert niet zoveel of hij had er gelegen. "Ik was wel bang, je weet hoe het gaat in de koers." Van Aert gebaarde naar Asgreen hoe nipt het was en hoe dicht alles bij mekaar zat. "Maar geen probleem, hoor".

VEEL RESPECT

Ze hebben het alvast als twee volwassenen uitgepraat, met veel respect voor mekaar ook. Asgreen en Van Aert komen mekaar uiteraard al eens vaker tegen in de koers, ook op ander terrein.