Richard Groenendaal is opvolger van Gianni Meersman bij Pauwels Sauzen-Bingoal

Richard Groenendaal en Pauwels Sauzen-Bingoal gaan in zee met mekaar. Gianni Meersman (nieuwe uitdaging) maakt niet langer deel uit van de ploeg. Voormalig wereldkampioen veldrijden Richard Groenendaal neemt de functie van Meersman over en is vanaf heden ploegleider van het mannenteam.

"Met Richard gaan we resoluut voor iemand die niet alleen persoonlijkheid en charisma heeft, maar ook bijzonder veel crosservaring", verklaart Jurgen Mettepenningen de keuze voor Groenendaal op de site van Pauwels Sauzen-Bingoal. "De analyses die ik hem de voorbije twee jaar zag doen als studiogast, spraken me altijd enorm aan. Net als zijn coaching in het veld, enkele jaren terug als ploegleider." Groenendaal van zijn kant weet dat hij in een team terechtkomt die al een hele tijd een gevestigde waarde is in het veldrijden. "Deze ploeg bestaat al járen, en timmert al die tijd aan de weg naar boven. Vooral de laatste jaren zag ik het niveau heel erg stijgen, maar ik denk en hoop dat ik met mijn komst daar nog een extra impuls aan kan geven", zegt de wereldkampioen veldrijden van 2000. Het doel moet zijn om het allerbeste te halen uit de ploeg De Nederlander heeft ook een duidelijke doelstelling. "Het moet mijn doel zijn om het allerbeste te halen uit de ploeg als collectief en uit alle renners individueel. De cross is sinds mijn tijd dan wel heel erg veranderd, maar de wedstrijdbeleving zelf, die zie en herken ik nog steeds erg goed. Ik kijk er al naar uit om dat te delen met de renners.”