De supporter in Tadej Pogačar: Tourwinnaar ging al met spandoeken vriendin toejuichen

Tadej Pogačar is op weg naar zijn tweede opeenvolgende Tourzege. Dat belooft met zijn vriendin in Parijs weer een mooi moment te worden. Al zal het wel van korte duur zijn, want Pogačar gaat ook nog naar de Olympische Spelen.

De vriendin van Pogačar is Urška Žigart. Zij weet echt wel wat zijn prestaties betekenen in de koers: Žigart is zelf wielrenster bij BikeExchange. Ine Beyen ging voor Vive le Vélo met haar fietsen. Samen met Tadej trainen doet Žigart ook al eens. "Normaal het eerste uur wel. We warmen dan samen op. Op de langere beklimmingen gaat hij wel iets sneller dan ik."

Al is het verschil minder groot dan je zou denken. ""Eigenlijk niet zoveel: drie of vier minuten. Dan stopt hij op de top eens om te plassen of keert hij om en rijdt hij terug naar mij. Maar meestal is het niet veel, daarom werkt het ook", besluit Žigart.

EMOTIES NA ZEGE IN VALENCIA

Hoewel de meest fantastische verwezenlijkingen van Pogačar komen, is hij ook heel blij als zijn vriendin kan winnen in de koers. Zo won Žigart dit jaar de slotetappe in de Setmana Ciclista Valenciana. "Ik weet niet hoeveel berichtjes hij mij toen gestuurd heeft, hij was zo blij. Hij heeft misschien zelfs een traantje gelaten, al zal hij dat nooit toegeven."

De supporter in Tadej Pogačar is nog al komen bovendrijven. "Twee jaar geleden kwam hij naar de Giro Rosa. Hij was er een hele week. Zeven ritten lang supporterde hij voor mij. We proberen elkaar dan wel even te zien. Hij had verschillende spandoeken met daarop "Go Urska". Dat was heel leuk."