Kenny Belaey blijft ongeslagen op het BK en mag zich opnieuw Belgisch kampioen noemen

Kenny Belaey is al jaren de grote trots van België in het trialbike. Op de BK's is hij al helemaal niet te kloppen. Keer op keer kroont hij zich tot Belgisch kampioen en dat was ook dit jaar niet anders. Belaey zegevierde in Middelkerke.

Dat is immers waar het BK trialbike plaatsvond. Op het Epernayplein kon de titelstrijd losbarsten. Zoals verwacht werd Belaey opnieuw met grote overmacht Belgisch kampioen. Bij de volwassenen is er nog geen enkel BK waar Belaey aan meedeed dat hij niet won. TWEE BROERS OP PODIUM Deze keer verzamelde hij 830 punten. Zijn grootste concurrent bleek Romain Leonard te zijn. Die moest het stellen met 130 punten minder. Het feest was compleet bij de familie Belaey, want Wesley - de broer van Kenny - stond ook nog op het podium. Wesley Belaey kreeg 520 punten achter zijn naam. Voor Kenny Belaey zal het de komende periode toewerken zijn naar het WK