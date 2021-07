"Wat kan jij van Mauri gebruiken?": Evenepoel en Vansevenant dollen op Olympische Spelen

De sfeer zit er duidelijk goed in bij de Belgische wielerploeg op de Olympische Spelen. Remco Evenepoel en Mauri Vansevenant vinden zelfs de tijd om wat grapjes te maken.

Remco Evenepoel werd gevraagd wat hij van Mauri Vansevenant zou kunnen gebruiken. “Minder piekeren over wat mensen soms zeggen of wat rond me gebeurt. Mauri kan dat goed. Bij hem gaat dat het ene oor in en het andere uit”, vertelt Evenepoel aan HLN.

Evenepoel, dat hebben we al gezien, kan zich over dergelijke dingen wel opjagen. De reden waarom Vansevenant dat allemaal kan relativeren weet Evenepoel wel. “Ik bedoel het niet offensief of onrespectvol, Mauri, maar… dat is zo’n beetje de boerenmentaliteit, hé”, besluit hij.

Mauri Vansevenant vindt dat Evenepoel het helemaal bij het juiste eind heeft. “De hele wereld kijkt naar je en de media gonzen constant rond je hoofd. Als alles goed verloopt, ben je de koning van België. Slaat het tegen, word je plots de zondebok. Hoe moeilijk het ook is: op een bepaalde manier moet je daar toch afstand van nemen en dat proberen te relativeren. Anders wordt het mentaal zeer belastend”, antwoordt Vansevenant.