'Gouden Greg' moest vroeg werken in dienst van Van Aert: "Dit was afgesproken"

Geen nieuwe Belgische titel in het wielrennen, wel een zilveren medaille voor Van Aert. Greg Van Avermaet, de laureaat in 2016, kreeg ditmaal een heel andere rol binnen de Belgische selectie en moest vroeg op kop rijden.

De vlucht van de dag bevatte geen belangrijke namen maar kreeg toch wel heel veel voorsprong van het peloton. Daarop namen de Belgen en de Slovenen de handschoen op om iets aan die achterstand te doen. Bij de Belgen kwam het werk van Greg Van Avermaet.

"Dit was afgesproken. De klim was te zwaar voor mij dus ik had zelf gezegd dat het nuttiger zou zijn om mij in het begin van de koers in te zetten om Benoot en Vansevenant later te kunnen inzetten", is Van Avermaet eerlijk bij Sporza.

Wout van Aert eindigde dan wel tweede, volgens Van Avermaet maakte hij geen enkele fout. "Hij werd enkel geklopt door de favorietenrol waardoor hij en Pogacar geviseerd werden. Misschien was hij wel de beste vandaag, maar je moet ook geluk hebben", aldus de uittredende olympische kampioen.