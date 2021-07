Cartoonist vindt de reden waarom het tactisch mis liep bij de Nederlandse wielerploeg

De Nederlandse wielerploeg op de Olympische Spelen kreeg af te rekenen met wat problemen en dat ontging ook een cartoonist niet.

De Nederlandse wielrenners kregen op de Olympische Spelen af te rekenen met enkele tactische problemen.

Op sociale media werd al stevig gelachen met de Nederlanders tijdens het wielrennen op de Olympische Spelen.

Tactisch en qua communicatie liep een en ander fout. Zo dacht Annemiek van Vleuten dat ze gewonnen had, terwijl ze tweede was.

Ook in het mountainbiken, bij Mathieu van der Poel, ging er iets fout in de Nederlandse communicatie over een plank op het parcours.

Een cartoonist van de Krant van West-Vlaanderen meent echter de reden te weten waarom het fout liep.