Intermarché-Wanty-Gobert ziet 23-jarige renner eerste profzege boeken: "Voordeel gehaald uit uitstekend teamwork"

Een prachtige dag voor Intermarché-Wanty-Gobert. De eerste profzege is een feit voor de 23-jarige Georg Zimmermann. Een overwinning die meteen voor twee telt, want de Duitser is ook leider in de Tour de l'Ain na zijn ritzege in Saint-Vulbas.

"Ik heb voordeel gehaald uit ons uitstekende teamwork", stelt Zimmermann na zijn overwinning. "Na een tenietgedane aanvalspoging op de laatste beklimming van de dag was ik kwaad dat ik de goede vlucht van vijf renners gemist had. Tot ik in de diepe finale uiteindelijk een opportuniteit zag om de 20 seconden op mijn eentje te overbruggen."

Zimmermann was de enige die nog tot bij de leiders geraakte. "Ik voelde me enorm sterk, maar moest toch even van deze inspanning bekomen. Veel tijd was er niet, want we bereikten al snel de laatste kilometer. Het begon lichtjes te regenen, waardoor ik besloot om de laatste moeilijke bocht op kop te nemen. Het was nog ver tot de streep, maar ik gaf alles wat ik in me had en slaagde erin om op kop te blijven."

HOOG NIVEAU

Bij Intermarché-Wanty-Gobert hebben ze zaterdag dus de gele trui in hun rangen. "Het niveau hier is hoog, dus het wordt moeilijk om de leiderstrui in de koninginnenrit te verdedigen. Ik zal op zijn minst dezelfde benen nodig hebben, maar ik heb er vertrouwen in dat we een goede wedstrijd zullen rijden. Ik ben hier al vaker geweest en hou van de regio en de parcoursen."