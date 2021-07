Eenkhoorn na zege in Heistse Pijl: "Plan was om voor Dylan te gaan, maar wilden ook koersen"

De Heistse Pijl kende een spannende ontknoping met een sprint tussen twee Belgen en een Nederlander. Aan het einde trok Pascal Eenkhoorn aan het langste eind.

Met Alpecin-Fenix, Deceuninck-Quick.Step en Jumbo-Visma waren de drie grootste blokken ook vertegenwoordigd in de kopgroep. Het was afwachten tot de sprint want niemand van het trio vooraan probeerde het solo.

"Het was zeker niet België tegen Nederland in de kopgroep", verzekert Eenkhoorn na zijn zege. "Het plan van de ploeg was om voor de sprint te gaan met Dylan (Groenewegen) maar we wilden ook attractief koersen, dat is ook leuker dan een massasprint. Uiteindelijk was het nog een zware koers", was de analyse van de Nederlander.

Eenkhoorn twijfelde niet aan zijn sprint en ging vol vertrouwen voor de overwinning. "Ik weet dat ik snel ben, zeker in een kleinere groep. In de laatste kilometers zat ik in een goede positie, zij probeerden niets meer en ik kwam met veel snelheid vanuit het wiel. Dan was het een koud kunstje", doet hij het relaas van de sprint.