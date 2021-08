Belg geeft inkijk in de nieuwe ploeg van Peter Sagan: "Een kampioen als Sagan verdwijnt nooit"

Peter Sagan maakte bij het kiezen van zijn nieuwe ploeg toch een wat aparte beslissing. De Belg Dries Van Gestel rijdt nu al bij TotalEnergies en dat gaat Sagan de komende twee jaren dus ook doen. Van Gestel vertelt hoe het er in de Franse formatie aan toegaat.

In principe komt Sagan terecht in een familiale ploeg. "Je moet je goed voelen en dan komt de rest. Er is dus weinig of geen stress", zegt Van Gestel over de sfeer bij TotalEnergies aan Sporza. "Dat is een cliché, maar het is zo. Er wordt wel een plan gemaakt, maar "moeten" valt niet veel als term. Let wel: we zijn geen kleuterschool, hé. Maar we zijn meer familiaal, ja."

Van Gestel is er van overtuigd dat Sagan bij TotalEnergies, na enkele iets moeilijkere jaren, opnieuw zijn beste niveau gaat halen. "Een kampioen als Sagan verdwijnt niet. Hij zat misschien wat vastgeroest bij Bora-Hansgrohe en verandering van spijs doet eten."

KOMST SAGAN PRIORITAIR

Voor alle duidelijkheid: het is nog niet zeker of Van Gestel ploegmaat van Sagan zal worden. "Mijn contract loopt af en ik heb nog geen nieuws over volgend jaar. Ik voel me hier zeker en vast gewaardeerd. Ik houd ook een goed gevoel over aan de gesprekken. De komst van Sagan was prioritair, de rest zal nu wel volgen."