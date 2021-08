🎥 Deceuninck-QuickStep maakt selectie voor de Vuelta bekend, debuut voor twee Belgen

Vanaf zaterdag gaat de Vuelta van start. Met Mauri Vansevenant en Bert Van Lerberghe zijn er bij Deceuninck-QuickStep ook twee Belgen van de partij.

Met Fabio Jakobsen mikt Lefevere op sprintzeges. Hij krijgt Josef Cerny en Florian Sénéchal mee om hem te begeleiden, naast ook Van Lerberghe.

Ook James Knox, Andrea Bagioli en Zdenek Stybar zijn van de partij.

Hola, @lavuelta 😃



Here’s our eight-man squad lining out at the start in Burgos for the 76th edition! pic.twitter.com/A54aaYqsRk