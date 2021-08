Tom Boonen steekt loftrompet op over Wout van Aert: "Da's waanzin. Ongezien"

Tom Boonen blikte terug op de grootste sportevenementen van het jaar en kon daarbij niet voorbij Wout van Aert.

In de Tour de France liet Van Aert zich zien met maar liefst drie ritzeges. En dan nog allemaal van een andere soort. “De belangrijkste sprint, de zwaarste tijdrit en de zwaarste bergrit winnen. Da's waanzin. Ongezien in het moderne wielrennen”, zegt Tom Boonen aan HLN.

Zo’n renner kom je haast niet tegen volgens Boonen, zelfs in het verleden moet je heel ver terugkeren in de tijd. “Hij is de meest complete renner van het peloton. Eén van de meest complete renners die ik óóit heb weten fietsen."

Dat hij dan ook nog eens een medaille pakt op de Olympische Spelen maakt het helemaal af. “Hij zat in een situatie waarin hij bijna niet kon winnen. Iedereen reed op zijn wiel. En toch trok hij de situatie nog bijna recht, en pakte hij nog zilver. Het hoogst haalbare, gezien de koerssituatie."