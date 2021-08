Sleutelbeenbreuk en operatie in België: Lotto Soudal moet verder zonder de man die nog derde werd in Tourrit

Lotto Soudal kwam na de tweede rit in Denemarken met een medische update. Die bestond uit niet al te goed nieuws. Harry Sweeny was in de finale ten val gekomen. Het verdict viel niet mee voor de 23-jarige Australiër: sleutelbeenbreuk.

Het is zijn rechtersleutelbeen dat Sweeny gebroken heeft. De renner van Lotto Soudal zal donderdag al geopereerd worden in België. Uiteraard wenst zijn ploeg hem een spoedig herstel. Sowieso zal hij toch enkele weken aan de kant staan.

Medical update 😧



Sadly, we are down to four riders at the #pndkr21 as @harry_sweeny crashed in the very final of today’s stage. Unfortunately, Harry broke his right collarbone and will undergo surgery in Belgium tomorrow.



Speedy recovery, Harry! 👊 pic.twitter.com/L8WJtRWkzV