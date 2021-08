Twee in de Giro, vijf in de Tour, hoeveel Belgische ritoverwinningen in de Vuelta?

Zaterdag start in Spanje de derde en laatste grote ronde van het jaar. Maar liefst 20 Belgen zullen aan de start staan van de Vuelta.

Aan de Ronde van Italië van dit jaar namen 17 Belgen deel, wat 2 ritzeges opleverde. Eentje voor Tim Merlier in de sprint en in de tweede week rondde Campenaerts op een mooie wijze een vroege vlucht af.

In Frankrijk stonden er 22 Belgen aan de start in Brest. Dankzij Wout van Aert (3x), Dylan Teuns en opnieuw Tim Merlier leverde dat maar liefst 5 Belgische ritzeges op.

Ook in Spanje zullen er heel wat Belgen van het startpodium rollen zaterdag, maar liefst 20 landgenoten staan aan de start in Burgos. Vorig jaar waren dat er amper 11 maar konden Tim Wellens (x2) en Jasper Philipsen de Belgisch eer goed verdedigen.

© photonews

Sprinten

Niet elke Belg aan de start zal even veel kans maken op een ritzege. Atypisch aan deze Ronde van Spanje, staan er ook heel wat vlakke etappes op het programma. Als de ploegen zich er op toeleggen, zien we minstens 5 massasprints tussen de snelle jongens.

En net als vorig jaar, kijken we dan naar Jasper Philipsen. De sprinter van Alpecin-Fenix wil zijn vele ereplaatsen van de Tour (3x2e, 3x3e) wegspoelen met etappewinst in de Vuelta. Bora-Hansgrohe trekt dan weer de kaart van Jordi Meeus in de sprint en Cofidis zal de kaart van Piet Allegaert trekken.

Klimmen

Een goed klassement ambiëren in een grote ronde, zit er (voorlopig) nog niet in voor de Belgen. Al kunnen er altijd landgenoten vanuit de vroege vlucht een gooi doen naar een ritzege in een lastige etappe.

Harm Vanhoucke was er in de Giro al twee keer kort bij in het verleden en zal ook nu ongetwijfeld ook een gooi doen naar etappewinst. Met Maxim Van Gils neemt Lotto-Soudal een 21-jarige debutant mee die ook een aardig stukje kan klimmen. De klimmende debutant bij Deceuninck-Quick.Step is de 22-jarige Mauri Vansevenant, die in deze Vuelta geen kopman heeft om naar om te kijken in de bergen.

© photonews

Overgangsetappes

In elke grote ronde zijn er wel enkele etappes die noch vis, noch vlees zijn en waarbij het peloton een snipperdag neemt. Vaak zijn er dan heel veel gegadigden voor de vroege vlucht en hopelijk zitten daar ook enkele Belgen tussen. De gevaarlijkste klanten zullen dan ongetwijfeld Florian Vermeersch, Stan Dewulf, Nathan Van Hooydonck en Sander Armée zijn.

De andere Belgen aan de start die misschien ook een gooi doen naar ritwinst: Sylvain Moniquet, Steff Cras, Edward Planckaert, Bert Van Lerberghe, Frederik Frison, Floris De Tier, Jens Keukeleire, Sep Vanmarcke, Dimitri Claeys en Kevin Van Melsen.