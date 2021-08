Fabio Aru stopt na de Vuelta, maar reed gewoon mee naar boven met de klassementsrenners in de Vuelta: "Het geeft mij veel vertrouwen voor de komende dagen"

Net voor de start van de Vuelta kwam er verrassend nieuws naar buiten over Fabio Aru. De Italiaanse klassementsrenner stopt namelijk na de Ronde van Spanje met wielrennen. Toch lijkt hij allesbehalve versleten.

Fabio Aru maakte maandag namelijk een goede indruk op de slotklim van de Vuelta. Hij kwam als dertiende over de streep en verloor slechts zeven seconden op renners als Primoz Roglic en Egan Bernal.

Zelf was Aru ook tevreden over zijn prestatie. "Ik ben blij met het resultaat van vandaag, want ik had echt een goed gevoel. Dit geeft mij ook vertrouwen voor de komende dagen. Ik ben ook dankbaar voor mijn ploegmaats, want ze hebben mij echt goed geholpen. Ik had niets zonder hen kunnen doen", legde Aru uit op de website van zijn ploeg Team Qhubeka NextHash.