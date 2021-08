Sprinters aan zet in vierde etappe van de Vuelta? Ook punchers kunnen vandaag hart ophalen met ware finale

Zien we vandaag opnieuw Jasper Philipsen een zege binnenhalen in de Vuelta? Het zou zo maar eens kunnen, want de kans is groot dat de rit zal eindigen op een sprint. Toch zijn ook de punchers vandaag zeker niet kansloos.

De renners rijden in de Vuelta vandaag van El Burgo de Osma naar Molina de Aragón over een parcours van 164 kilometer. Het is een relatief vlakke rit voor de Vuelta, maar aangezien het om de Vuelta gaat, moet er uiteraard ook wel wat geklommen worden. Toch zou het een rit voor de sprinters moeten zijn, maar de finale is ook wel uitstekend voor punchers. Zo gaat het in het absolute slot licht bergop met een stijgingspercentage van rond de 6 procent. Komen de sprinters aan hun trekken of is deze finish beter voor sprinters? We krijgen deze namiddag een antwoord op deze vraag.