🎥 Aan lef ontbreekt het hem nog altijd niet: Peter Sagan imponeert met razendsnelle afdaling op de mountainbike

Bij Peter Sagan draait het om fun beleven op de fiets en dat doet hij ook in 2021 nog altijd. Hij hoeft daarom niet altijd zijn wegfiets van stal te houden, dat kan ook op de mountainbike. Zo tonen ook beelden op de sociale media van Sagan.

Luca Leonardi volgde hem en maakte beelden van Sagan op zijn mountainbike. Het moet gezegd: het gaat razendsnel! "Dit is een andere manier van trainen op de fiets waar ik van kan genieten!" Zeg dat wel. Het levert adembenemende beelden op.

A different way of training on my bike that I enjoy a lot! Thanks to Luca Leonardi for following me and filming me!