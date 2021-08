🎥 Ontwapenende beelden wanneer Jakobsen na overwinning grootouders belt: "Herhaling kijken, joh!"

Beelden van een renner vlak na een overwinning zijn vaak het meest ontwapenend. Bij Jakobsen was dat zeker het geval na zijn ritzege in de Vuelta. Jakobsen deed een videocall naar het thuisfront, ook de Vuelta-organisatie legde de conversatie vast.

Fabio Jakobsen praat eerst met zijn grootvader. "Hey opa, ben je blij?" Er volgen dan uiteraard welverdiende felicitaties. "Bedankt, opa. Heb je het gezien?" Dat was blijkbaar niet helemaal gelukt. "Ah, joh, herhaling kijken, joh!"

Jakobsen had er geen erg in dat zijn grootvader de aankomst op televisie gemist had. "Dat geeft niets, dat staat allemaal op YouTube." Uiteraard wou de ritwinnaar ook weten wat de andere familieleden ervan vonden. "Is oma er ook? Laat even zien."

Het vervolg van het gesprek is privé, maar deze unieke beelden laten ons alvast zien hoe losjes het er aan toegaat in de familie Jakobsen.