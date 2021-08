Démare zag zichzelf al winnen maar het draaide anders uit: "Dan kwam Jakobsen snel terug, hij was de sterkste"

Het werd niet de dag van Arnaud Démare, wel die van Fabio Jakobsen. Weinig renners zal het meer gegund zijn dan de sprinter van Deceuninck-Quick.Step. Wel jammer uiteraard voor Démare, die ook wel een opsteker had kunnen gebruiken.

De vierde etappe in de Vuelta was ook op het lijf van Démare geschreven. "We wisten dat de licht oplopende aankomst me goed lag. In de vorige sprint hadden we te lang gewacht. Er lagen nogal wat bochten op het einde en we wisten dat het een heel snelle sprint ging zijn."

Deze keer zat de timing bij Groupama-FDJ helemaal goed, verzekert de Fransman. "We konden de sprint inzetten op het moment dat we dat wilden. Ik startte sterk en zag mezelf al winnen. Ik zag niemand meer van achteruit komen en dan kwam Jakobsen ineens heel sterk terug."

OP ZIJN WAARDE GEKLOPT

In de ultieme slotmeters ging Jakobsen inderdaad nog een pak sneller. Démare kon er zich wel bij neerleggen. "Hij was gewoon sterker, dus ik heb nergens spijt van."