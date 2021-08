Dit heeft de Vuelta te bieden op dag 5: Philipsen en Jakobsen gaan voor bisnummer maar moeten opletten voor waaiers

Een nieuwe dag, een nieuwe kans voor mannen als Jasper Philiopsen en Fabio Jakobsen in de Vuelta. Die twee hebben uiteraard al een ritzege op zak, maar hun zegehonger zal zeker nog niet gestild zijn. De Vuelta is immers nog lang niet aan zijn einde. Al liggen er nog andere concurrenten op de loer.

In elk geval worden de sprinters op hun wenken bediend door het profiel van de vijfde etappe. Na het vertrek in Tarancón ligt er een knikje tussen kilometer 30 en kilometer 40. Dat is zowat het steilste dat het peloton in deze rit voorgeschoteld krijgt. Nadien is er hier en daar nog een licht oplopend stuk, maar meer ook niet.

Op ruim 53 kilometer van de aankomst ligt nog een tussensprint. Na 184,4 kilometer komt er dan eeh echte spurt voor de overwinning in aankomstplaats Albacete. De vraag is alleen hoe groot de groep zal zijn die daar voor de zege kan sprinten. Dat zou wel eens een beperkte groep kunnen zijn, in plaats van een compact peloton.

WEERSTOMSTANDIGHEDEN VORMEN GROOTSTE UITDAGING

De grootste uitdaging voor de renners in deze etappe zit bij de weersomstandigheden. In de vierde rit was het al de vraag of er waaiers zouden komen. Dat was niet het geval. Op de wegen van etappe nummer vijf lijkt de kans op waaiervorming nog een stuk groter. De hele dag attent blijven koersen zal de opdracht zijn voor de sprintersploegen en dat is een opdracht die veel energie vereist.

© photonews

Wie weet krijgen we als gevolg daarvan een verrassing aan het einde. De twee namen die toch wel het meest aangeduid zullen zijn op het lijstje met kandidaat-winnaars, zijn die van Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen. Zij hebben immers al bewezen dat ze het kunnen. Jakobsen oogde sterk op de lastige finish in Molina de Aragón, maar de aankomst in Albacete moet ook Philipsen prima liggen.

REVANCHEGEVOELENS

Arnaud Démare en Michael Matthews zullen de vorige rit beschouwen als een gemiste kans. Zijn zij gebrand op revanche? Démare heeft alvast gezien dat een ritzege tot de mogelijkheden behoort, want hij was de enige die min of meer in de buurt van Jakobsen kon blijven. Matthews moet laten zien dat hij mentaal weerbaar is met het oog op de strijd om de puntentrui.

© photonews

Ook mannen als Molano en Dainese moet rekening gehouden worden. Wat de Belgen betreft verwachten we naast Philipsen ook opnieuw Jordi Meeus. Hopelijk voor hem krijgt Bora-Hansgrohe zijn trein op de rails. Daarnaast zagen we ook al twee keer een toptiennotering voor Piet Allegaert. Gaat hij voor een 3 op 3? Op deze en andere vragen krijgen we een antwoord in Albacete na 17 uur.