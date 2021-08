Drie Spanjaarden in de vlucht van de dag in de vijfde etappe van de Ronde van Spanje

Vandaag zijn de renners in de Vuelta toe aan de vijfde etappe. Het peloton rijdt van Tarancón naar Albacete en er wordt opnieuw een massasprint verwacht. Er zitten alvast drie renners in de vlucht van de dag.

Vandaag krijgen renners als Jasper Philipsen en Fabio Jakobsen opnieuw een kans om een nieuwe ritzege te behalen in de Vuelta, want er staat (normaal gezien) opnieuw een sprint op het programma. Toch zullen ze ook concurrentie krijgen van Démare, die nog niet wist te winnen in deze editie van de Ronde van Spanje.

De rit is onderweg en drie renners zijn in de vlucht van de dag geraakt. Het gaat om drie Spanjaarden, want Pelayo Sánchez, Oier Lazkano en Xabier Azparren zitten in de kopgroep. Ze hebben al meer dan vijf minuten voorsprong.