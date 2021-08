Fabio Jakobsen alle mensen dankbaar die hem geholpen hebben bij comeback: "Dit is ook hun overwinning"

Fabio Jakobsen moet al langer geweten hebben dat hij alle mensen die hem hielpen bij zijn comeback zou bedanken na zijn eerste grote overwinning. Diep van binnen moet die ritzege in de Vuelta heel wat gedaan hebben, maar Jakobsen had meteen had besef om heel wat mensen in de hulde te betrekken.

"Dit is een droom die uitkomt", zegt Jakobsen over zijn zege in de vierde etappe van de Vuelta. "Van alle doktoren in Polen tot onze hele ploeg, mijn tweede familie, en iedereen daartussen: dit is ook hun overwinning. Ik kan ze niet genoeg bedanken voor wat ze voor mij gedaan hebben."

Het is een lange weg geweest

Jakobsen moet er niet over twijfelen waar hij deze overwinning plaatst in zijn lijstje met zeges. "Dit is de mooiste overwinning uit mijn carrière. Het is een lange weg geweest sinds mijn val in de Ronde van Polen. Om terug ritwinnaar te zijn in een grote ronde, dat maakt me heel blij."

Ook beschreef de Nederlander nog de slotkilometers. "In de hectische finale had ik Styby en Bert Van Lerberghe bij mij. Die laatste loodste me naar voren en dan was het nog kwestie om Démare, de te kloppen man op deze aankomst, te passeren. Op het einde had ik nog een beetje meer over in de benen."