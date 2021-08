Fransman slaat dubbelslag in tweede rit van Tour du Limousin, Laporte leider af

De Fransman Dorian Godon won niet alleen de tweede rit in de Tour du Limousin, maar pakte ook de leiderstrui over.

Op 22 kilometer van het einde reed een ruime groep renners weg op de Côte de Charoncle. Op zeven kilometer van de finish koos een zestal voor de beslissende vlucht.

De Franse renners Jean-Luc Périchon (Cofidis), Dorian Godon (AG2R-Citroen), Franck Bonnamour (B&B Hotels) en Warren Barguil (Arkéa-Samsic), de Spanjaard Urko Berrade (Kern Pharme) en de Zwitser Sébastien Reichenbach (Groupama-FDJ) maakten onder elkaar uit wie de ritzege pakte.

In de sprint was Godon de snelste, voor Barguil en Bonnamour. Godon neemt ook de leiderstrui over van Christophe Laporte.