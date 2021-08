In een jaar tijd van coma naar ritwinnaar in grote ronde: de opmerkelijke weg van Fabio Jakobsen

Fabio Jakobsen is helemaal terug aan de top. Amper een jaar na zijn coma is hij een ritwinnaar in een grote ronde. Fantastisch dat Jakobsen nu al hiertoe in staat is. Een overzicht van de door hem afgelegde weg van zijn zware val in Polen tot ritwinst in de Vuelta.

05/08/2020

Fabio Jakobsen staat aan de start van de Ronde van Polen, maar in de dalende lijn richting finish duwt Groenewegen hem in de sprint tegen de barrières, die alle kanten uitvliegen. Schrikwekkende scènes. Ploegmaat Sénéchal legt Jakobsen iets comfortabeler, zodat die laatste niet stikt in zijn bloed.

© photonews

Het is vrezen voor het ergste, maar een dag later bereikt de buitenwereld het nieuws dat Jakobsen buiten levensgevaar is. De operatie op zich had vijf uur geduurd. Jakobsen liep onder andere een verbrijzeld gehemelte, een verbrijzelde luchtpijp en schade aan het hoofd op. In het ziekenhuis houden ze hem dan nog een dag langer in een kunstmatige coma.

08/10/2020

Er volgt een nieuwe operatie voor Fabio Jakobsen: er worden implantaten geplaatst in zijn kaken.

13/01/2021

Fabio Jakobsen traint opnieuw op de fiets. Stilaan kan hij dus beginnen dromen van een terugkeer als profrenner.

12/02/2021

De volgende operatie in de reeks medische ingrepen heeft plaatsgevonden. Opnieuw zijn er implantaten in zijn boven-en onderkaak gezet en er is ook gewerkt aan de littekens in zijn mond. Jakobsen moet minstens een week rust nemen en mag dan de training hervatten.

© photonews

05/03/2021

Die week rust worden verschillende weken rust. Jakobsen heeft immers last van pijn en heeft moeite met eten en drinken. Inmiddels is een nieuwe afspraak gemaakt om de hechtingen eruit te nemen, waarna de trainingen wel degelijk hervat moeten kunnen worden.

11/04/2021

Nadien loopt het herstel beter en op 11 april 2021 mag Jakobsen zich terug wielrenner noemen. Hij staat aan de start van de Ronde van Turkije, zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Polen in 2020.

© photonews

17/06/2021

Fabio Jakobsen heeft door middel van implantaten opnieuw een volledig nieuw gebit. Door zijn val in Polen was hij bijna al zijn tanden kwijt, maar zijn nieuwe gebit voelt goed aan.

21/07/2021

Op het circuit van Zolder boekt Jakobsen in de Ronde van Wallonië zijn eerste overwinning sinds zijn comeback. Enkele dagen later doet hij er in Quaregnon nog een ritzege bij.

© photonews

17/08/2021

Ruim een jaar na zijn zware valpartij wint Jakobsen ook een rit in een grote ronde, in de Vuelta. Hij is nu weer helemaal terug op het hoogste niveau.