Jordi Meeus kan zijn eerste sprint in de Vuelta betwisten: "Niet superblij, maar het is nog altijd een goede start"

Jordi Meeus weet nu wat het betekent, sprinten in de Vuelta. Voor het eerst heeft hij echt een sprint betwist in een grote ronde. In de tweede Vueltarit zat dat er voor hem nog niet in vanwege een valpartij. In Molina de Aragón mengde hij zich wel tussen het sprintersgeweld.

Meeus hield op een bepaald moment in de rit rekening met waaiers. "Het was een vrij rustige start, met de ontsnapping die al snel vrij snel afstand nam van het peloton. Het werd lichtjes nerveus met 50 kilometer en 30 kilometer te gaan, omdat er zijwind stond. Uiteindelijk gebeurde daar niet echt iets. Iedereen wachtte op de voorbereiding op de sprint en in de laatste 25 kilometer ging het heel snel." NIET DIE EXTRA PUNCH Ondanks de goede intenties verliep de massasprint niet helemaal naar wens voor Bora-Hansgrohe. "In de sprint zelf geraakten we mekaar wat kwijt in de lead-out. De jongens werkten goed samen, maar finaal draaide het niet uit zoals we gepland hadden. En ik miste de nodige punch om mee te kunnen doen voor de overwinning." Jordi Meeus moest het dus stellen met een ereplaats. Met zijn eerste sprint in een grote ronde achter de rug, is hij wel een ervaring rijker en daar kan hij zeker nog zijn voordeel mee doen. "Ik ben niet superblij met een zevende plaats, maar het is nog altijd een goede start."